Съемка товарной номенклатуры на складе

Необходимо снять оборудование на складе в Санкт-Петербурге для интернет магазина. Есть как небольшие позиции так и не подъемные :) поэтому придется работать в условиях складского помещения. Позиций много, 22 страницы перечень. Каждый объект желательно снять с нескольких позиций. Рассматриваются претенденты с подобным опытом работы.