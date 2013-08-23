Съемка товарной номенклатуры на складе

ФотосъемкаЗакрыт4 заявки124 просмотра
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Необходимо снять оборудование на складе в Санкт-Петербурге для интернет магазина. Есть как небольшие позиции так и не подъемные :) поэтому придется работать в условиях складского помещения. Позиций много, 22 страницы перечень. Каждый объект желательно снять с нескольких позиций. Рассматриваются претенденты с подобным опытом работы.

10 лет назад
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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