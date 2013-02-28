Необходимо сделать пару фотографий

Нужно сделать фотографии светильников и ламп компании Shine, установленных в ТЦ Лига, Арт-моторсе и Индустриальном парке Шереметьево. Все объекты находятся в г. Химки, работы на 1 день. Необходимо сфотографировать как общим планом светильники, так и ...