Нужны фотографии английского рукописного текста

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт26 заявок984 просмотра

Нужно 500 фотографий английского рукописного текста. Неважно что написано, хоть это будет несколько слов. Правда фотографий с несколькими словами на фото должно быть немного. Желательно смешивать разные почерка. Планируется долгосрочное сотрудничество. Пример идеальных фото прикрепил. Пишите.

5 лет назад
mixailkruz
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