Отснять и оригинально оформить студенческий альбом

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт5 заявок235 просмотров

Задача отснять Группу на студенческий альбом обработать приукрасить ... Также придумать идею или концепцию.

Место нахождения Киев. (Если готовы приехать не вопрос.)

Бюджет предлагайте что к чему ... будем думать обсуждать.

Наличия портфолио обязательно.

В приват НЕ ПИСАТЬ.

15 лет назад
Legenda27
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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