Произвести фото и видео-съемку в Москве

Добрый день. Необходима предметная фотосъемка товара (женские сумки) дляразмещения фото на сайте, а так же сделать фото и обработать их. Всего 9 товаров (одна модель в разных цветах) При положительном результате работы, возможна постояннаяработа. В предложениях пишите стоимость работы.