Произвести фото и видео-съемку в Москве

Необходимо выполнить фотосъёмку в соответствии со сценарием. Тема: семейные отношения. Сюжет: жена поздно приходит домой, муж её наказывает. Сценарий: 1. Жена в уличной одежде стоит около двери в квартиру, прислушивается к происходящему внутри. 2. Вид из квартиры, дверь приоткрыта, жена ...
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Добрый день!
1) Необходимо произвести видео-съемку производственного процесса по изготовлению окон
Напишите стоимость и объем работ, который входит
2) Необходимо произвести фото-съемку производственного процесса по изготовлению окон
Напишите стоимость и объем работ, который входит
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