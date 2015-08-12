Необходимо сделать фотографии на тему "Субботнее наказание". Концепция: в стародавние времена во многих семьях существовала традиция, когда глава семьи, как правило мужчина, наказывал детей по субботам за все проступки, допущенные в течение недели. Необходимо в фотосерии воссоздать атмосферу субботних наказаний - розги, угол на горохе и т.п. Возможен вариант, когда наказывает мама, бабушка, дедушка и т.д. Подробный сценарий будет обсуждаться с кандидатами. В заявке просьба указывать пол и возраст "моделей".