Снять короткий отзыв

Добрый день! Задание не займет много времени. Мне нужны 7-10 фотографий интерьера квартиры (вашей, соседей, родственников без разницы) + 3 фотографии с бумажкой с цифрами моего ID аккаунта. Фото делаете сами на телефон с хорошей камерой или ...
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вам должно быть от18 лет, или вы должны быть похожи на такого
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