Снять короткий отзыв

Москва или МО. Каждый товар нужно поставить на стол и снять на видео несколько ракурсов (облет товара). Потом из этого материала я соберу и озвучу видео-обзор. Товары привезет курьер куда скажете. Требования: 1. Примерные нужные ракурсы: https://youtu.be/sv0FW63VobE 2. Камера ...