Нужно красиво сделать фото!! Отделить от основного фона возможно! Впринципе надо сделать красиво, оригинально!! Украсить, дорисовать что-то! Пожалуйста помогите!
Выпускной альбом
Необходим квалифицированный фотограф для обработки фотографий для выпускного альбома.
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