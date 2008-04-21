Заполнить интернет-магазин фотографиями товара

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт15 заявок337 просмотров

Требуется:

1) Требуется заполнить интернет-магазин фотографиями товара (примерно 50 - 70 фотографий)

(управляется через CMS)

простя и удобная система управления сайтом добавление фото работает через добавить обзор

2) Возможна небольшая редакция фото.

3) Называйте конкретные сроки и адекватные цены.

4) Будем рады сотрудничесву.

Предложения без сроков и цен рассматриваться не будут

Жду Ваших предложений

С уважением,Роман Либерманн!

17 лет назад
RomanLiberman
Liberman 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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