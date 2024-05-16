Потрібен студент або студентка для фотосъемки зливного бачка старого походження з пластиковою кнопочкою. Вимоги: камера 4K якості, фіксована. Матеріали потрібні для YouTube каналу та актуальні для тих, хто цікавиться цим товаром.
Зимняя сказка, зимний декор
Наконец , уже 2025 год. Нужна девушка на фотосъёмку красивого образа аля Моники Белуччи. Будуарная съёмка, крупный план. Только фотогеничные. Худая, улыбчивая, с перспективой. Иметь при себе открытые босоножки, летний сарафан.
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