Зимняя сказка, зимний декор

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрытнет заявок24 просмотра

Наконец , уже 2025 год. Нужна девушка на фотосъёмку красивого образа аля Моники Белуччи. Будуарная съёмка, крупный план. Только фотогеничные. Худая, улыбчивая, с перспективой. Иметь при себе открытые босоножки, летний сарафан.

4 месяца назад
kadlecaleksej
Олексій 
36 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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