Требуется сверстать 100 стр. книги. Формат 140х205мм с полями со всех сторон по 15 мм.

Шаблон страницы могу предоставить. В работу будут входить 3 читки. Верстку необходимо присылать в формате PDF. Правки буду отправлять в формате DOC.

Работа в целом не сложная, при наличии опыта 1 читка выполняется за 1час.

Стоимость проекта на данный момент 20 долларов.