Верстка 100 стр.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка545 просмотров

Требуется сверстать 100 стр. книги. Формат 140х205мм с полями со всех сторон по 15 мм.

Шаблон страницы могу предоставить. В работу будут входить 3 читки. Верстку необходимо присылать в формате PDF. Правки буду отправлять в формате DOC.

Работа в целом не сложная, при наличии опыта 1 читка выполняется за 1час.

Стоимость проекта на данный момент 20 долларов.

21 год назад
Nazar
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

vadfe
Вадим 
52 года
21 год в сервисе
Был
8 лет назад
21 год назад
$20
5 дней

Заявки фрилансеров

vadfe
Вадим 
52 года
21 год в сервисе
Был
8 лет назад
21 год назад