Верстка 100 стр.
$20Закрыт1 заявка545 просмотров
Требуется сверстать 100 стр. книги. Формат 140х205мм с полями со всех сторон по 15 мм.
Шаблон страницы могу предоставить. В работу будут входить 3 читки. Верстку необходимо присылать в формате PDF. Правки буду отправлять в формате DOC.
Работа в целом не сложная, при наличии опыта 1 читка выполняется за 1час.
Стоимость проекта на данный момент 20 долларов.
21 год назад
Гость Nazar
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
Выбранный исполнитель
21 год назад
$20
5 дней
Заявки фрилансеров
21 год назад