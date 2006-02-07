Верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки699 просмотров

Верстка.

Срочно нужна верстка готового дизайна, и программинг формы для отправки заявок.

1. Есть очень привлекательный дизайн, уже нарезаный, его осталось только сверстать. Там может возникнуть некоторая трудность, но для хорошего верстальщика это не проблема.

2. Программинг формы для отправки заявок, ну довольно банальная вещ, 3 графы для заполнения: Имя, e-mail, Заявка.

Работы не много, практически на день, но я все понимаю и даю на работу 3 дня. На счет цены договоримся.

19 лет назад
Sevka
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
19 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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