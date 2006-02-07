Верстка.

Срочно нужна верстка готового дизайна, и программинг формы для отправки заявок.

1. Есть очень привлекательный дизайн, уже нарезаный, его осталось только сверстать. Там может возникнуть некоторая трудность, но для хорошего верстальщика это не проблема.

2. Программинг формы для отправки заявок, ну довольно банальная вещ, 3 графы для заполнения: Имя, e-mail, Заявка.

Работы не много, практически на день, но я все понимаю и даю на работу 3 дня. На счет цены договоримся.