Требуется удаленная верстка сайтов под собственную CMS с синтаксисом, похожим на Mango. Проект включает создание HTML-кода, размещение маркеров для CMS, разработку таблицы стилей и настройку модулей. Срок выполнения 1-2 недели, оплата 100-200$ в зависимости от сложности.
Верстка
Верстка.
Срочно нужна верстка готового дизайна, и программинг формы для отправки заявок.
1. Есть очень привлекательный дизайн, уже нарезаный, его осталось только сверстать. Там может возникнуть некоторая трудность, но для хорошего верстальщика это не проблема.
2. Программинг формы для отправки заявок, ну довольно банальная вещ, 3 графы для заполнения: Имя, e-mail, Заявка.
Работы не много, практически на день, но я все понимаю и даю на работу 3 дня. На счет цены договоримся.
Заявки фрилансеров
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