Іконки для Match 3

Иконки и Пиксель-артЗакрыт1 заявка13 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Потрібно створити для початку іконки для match 3 гри,

1. Базові 6 предметів різні кольори.

2. Предмети - знищити горизонтальний або вертикальний ряд.

....

Докладніше в приват

Якщо все буде добре працюємо далі!

4 месяца назад
kyian__code
Вячеслав 
30 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
  • Похожие заказы

  • Иконка для Appstore

    Нужно создать Иконку для AppStore. Мобильное приложение - Генерация изображений с использованием ИИ. Цветовая палитра и шрифты уже есть. Нужна сочная, абстрактная и стильная иконка по стандартам AppStore. Есть референсы Интересуют фрилансеры, которые имели ...

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нужно нарисовать иконки для сайта

    [b]Добрый день. Требуется нарисовать иконке  размером 200x200  px для моего сайта [/b][url=http://mskbaget.ru][b]mskbaget.ru[/b][/url] [b]Стилистика иконок в приложенных файлах[/b] [b][/b] [b]Оформление вышивки[/b] [b]Оформление постера[/b] [b]Оформление иконы[/b] [b]Оформление живописи[/b] [b]Оформление телевизора[/b] [b]Оформление объемных предметов[/b] [b]Оформление пазлов[/b] [b]Оформление фотографий[/b] ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Уникальная иконка для приложения

    Здравствуйте. Нужно нарисовать уникальную иконку для мобильного приложения. Тематика: туризм, авиабилеты, отели. Примерные варианты во вложенных файлах. Размер 1024х1024 px. Без текста и мелких деталей, так как их в иконке не будет видно. Желательно не круглую, а полностью заполнить фон.

    Иконки и Пиксель-арт3 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Сделать исправления в плоской иконке

    $4

    В плоской иконке здания магазина надо изменить крышу (детально напишу и покажу), изображение в формате JPEG. Ищу педантичного исполнителя и настоящего профессионала. Кто не считает нужным выравнивать, не умеет перерисовывать один в один, чего-то не ...

    Иконки и Пиксель-арт3 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Дополнительное оформление дизайна сайта

    $70

    Требуется дизайнер для оформления сайта магазина Kostym Приветствуем всех талантливых дизайнеров! Мы ищем профессионала, чтобы дополнительно оформить наш сайт магазина Kostym и создать красивые баннеры, иллюстрации и баннер для завершения. 1. 3 красивых баннера на главную страницу: ...

    Иконки и Пиксель-арт6 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад