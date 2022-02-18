Иконки для сайта svg

Нужно переделать 10 иконок для сайта о заработке в интернете https://sajtzarabotka.ru/. Находятся в шапке сайта. Это иконки различных категорий. Есть исходники в Svg (см вложения). Хотелось бы эти иконки сделать многоцветными (2-3) цвета, м.б. тень добавить или еще что-то, Вам художникам виднее. Сейчас они выглядят совсем обычно. Может быть сделать по типу как на данном сайте Weblancer иконки на главной или предложите что-нибудь более креативное и красивое.