Иконки для сайта svg

Иконки и Пиксель-артЗавершен17 заявок815 просмотров
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Нужно переделать 10 иконок для сайта о заработке в интернете https://sajtzarabotka.ru/. Находятся в шапке сайта. Это иконки различных категорий. Есть исходники в Svg (см вложения). Хотелось бы эти иконки сделать многоцветными (2-3) цвета, м.б. тень добавить или еще что-то, Вам художникам виднее. Сейчас они выглядят совсем обычно. Может быть сделать по типу как на данном сайте Weblancer иконки на главной или предложите что-нибудь более креативное и красивое.

2 года назад
Artem189
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
kaj
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 часов назад
2 года назад
$25
4 дня
Отличная работа. Быстро, качественно, креативно! Правки без проблем, мои рекомендации заказчикам
Спасибо за проект, Артем! Буду рада продолжению сотрудничества! :)
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