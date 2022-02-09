Сделать иконки для сайта

$50
Иконки и Пиксель-артЗакрыт34 заявки1037 просмотров
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Нужно нарисовать иконки 5 штук для сайта www.dashipping.com на сайте имеется 3 иконки их надо переделать + еще 2

1-главная либо домой

2- тракинг 

3 - калькулятор цены это по середине чуть больше но она будет как грузовик с ценой

4 - машинка

5 - меню

я прикрепил пример как и где будет выглядеть меню снизу

оплата paypal, Payoneer

2 года назад
artemdadazhanov
Артем 
34 годаСША
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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