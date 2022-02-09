Сделать иконки для сайта

Нужно нарисовать иконки 5 штук для сайта www.dashipping.com на сайте имеется 3 иконки их надо переделать + еще 2

1-главная либо домой

2- тракинг

3 - калькулятор цены это по середине чуть больше но она будет как грузовик с ценой

4 - машинка

5 - меню

я прикрепил пример как и где будет выглядеть меню снизу

оплата paypal, Payoneer