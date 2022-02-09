Нарисовать 4 иконки

Нужно нарисовать 4 векторные иконки для сайта. Нужно чтобы они были в таком же стиле как те что уже есть на сайте (прикреплю их ниже).

1. Иконка со знаком доллара в кругу

2. Иконка со знаком лайк (большой палец вверх)

3. Иконка с наушниками (служба поддержки)

4. Иконка Telegram в стиле сайта