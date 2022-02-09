Нарисовать 4 иконки

Иконки и Пиксель-артЗавершен21 заявка730 просмотров
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Нужно нарисовать 4 векторные иконки для сайта. Нужно чтобы они были в таком же стиле как те что уже есть на сайте (прикреплю их ниже).

1. Иконка со знаком доллара в кругу

2. Иконка со знаком лайк (большой палец вверх)

3. Иконка с наушниками (служба поддержки)

4. Иконка Telegram в стиле сайта

2 года назад
royaltechno
Прохоцкий 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kaj
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 часов назад
2 года назад
$5
1 день
Все хорошо, спасибо!
Спасибо за проект! Буду рада продолжению сотрудничества
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