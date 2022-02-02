Нарисовать иконку для приложения

Привте, нужен свободный незанятый специалист который сегодня уже сможет показать наброски, а завтра в течении дня все отрисовать Нужно отрисовать 8 уникальных линейных иконок, для каждого пункта. Принцип работы: 1.Делаете скетч идеи под каждую от руки, если ...