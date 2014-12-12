Нужны иконки для сайта

Иконки и Пиксель-артЗакрыт7 заявок184 просмотра
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Нужно нарисовать такие иконки joxi.ru/dp27ojOioWM927 – желательно сегодня

Иконки к разделам:

1) Полотенцесушители (значок придумать)

2) Радиаторы отопления (значок батареи изменить покрасивше)

3) Конвекторы отопления (значок придумать внутрипольного,)

4) Котлы (значок придумать)

5) Водонагреватели (значок придумать)

7) Душевые системы (значок душкабины придумать)

8) Подвесной унитаз (значок инсталляции для подвесного унитаза придумать)

9) Смесители (значок крана или душкрана придумать)

10) Мебель (значок мебели для ванной комнаты придумать)

11. Паркет нарисовать, ну или напольное покрытие.

С вас цена за иконку.

9 лет назад
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
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