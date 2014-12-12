Нужны иконки для сайта

Есть в сервисе иконки. Необходимо поменять их на более качественные иконки. Прошу оставлять заявки только опытных исполнителей. Порядка 20 круглых иконок и 20 маленьких. Пример что делать ниже. Конкретную задачу выдам после выбора исполнителя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать такие иконки joxi.ru/dp27ojOioWM927 – желательно сегодня
Иконки к разделам:
1) Полотенцесушители (значок придумать)
2) Радиаторы отопления (значок батареи изменить покрасивше)
3) Конвекторы отопления (значок придумать внутрипольного,)
4) Котлы (значок придумать)
5) Водонагреватели (значок придумать)
7) Душевые системы (значок душкабины придумать)
8) Подвесной унитаз (значок инсталляции для подвесного унитаза придумать)
9) Смесители (значок крана или душкрана придумать)
10) Мебель (значок мебели для ванной комнаты придумать)
11. Паркет нарисовать, ну или напольное покрытие.
С вас цена за иконку.
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