Создание комиксов. Срочно!

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Закрыт12 заявок476 просмотров

Требуется художник на удаленную работу способный в сжатые сроки создавать скетчи комиксов. В приложении находится пример требуемого арта.

Объем:

- 7 страниц комиксов (35 сценок)

По окончанию данной работы возможны следующие заказы

Оплата:

- Высокая. Условия и конкретные цифры обсудим в личном порядке.

Сэмплы работ, демонстрирующих требуемый арт высылайть сюда – [email protected]

17 лет назад
ccomicss
Vlad 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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