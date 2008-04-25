Необходима прорисовка линиями планировок квартир с технического паспорта квартиры, предоставленного ПИБ или каталога строительной организации, не искажая пропорций, сохраняя ниши, толщину стен, с подписями метражей, улиц, с указанием сторон света. Без мебели, только стены с ...
Создание комиксов. Срочно!
Требуется художник на удаленную работу способный в сжатые сроки создавать скетчи комиксов. В приложении находится пример требуемого арта.
Объем:
- 7 страниц комиксов (35 сценок)
По окончанию данной работы возможны следующие заказы
Оплата:
- Высокая. Условия и конкретные цифры обсудим в личном порядке.
Сэмплы работ, демонстрирующих требуемый арт высылайть сюда – [email protected]
Заявки фрилансеров
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