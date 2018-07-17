Дизайн и визуализация ванной комнаты. ЗD-визуализация

Нужна до вторника визуализация ванной комнаты в ЗD

Размеры в приложении.

Плитка из коллекции - Mainzu Calabria.

Раскладка как приблизительно как на примере, только низ - calabria-cobalto. Верх - пока не понятен.

1. Высота до потолка 240

2. Мебель

- умывальник подвесной, верх мрамор, до пола не доходит 15 см

- унитаз подвесной типа Roca the gap

- в душевой кабине краники

- полотенцесушитель 60х60 лесенка с верхней полочкой

- душевая кабина - прозрачное стекло, дверь сдвигается влево

- на полу плитка 75Х75. Типа такой SABANA MARFIL REC NPLUS - https://style-dom.net/p581484119-plitka-sabana-marfil.html

- над унитазом будет или не будет встроенный шкафчик

- освещение - 6 точечных светильников

Конечно могут быть уточнения и изменения.