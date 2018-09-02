Дизайн фасада здания.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен6 заявок417 просмотров
#1$10

Нужно сделать дизайн фасада здания. Рекламного типа, обтянуть баннером. Магазин - Двери и Пол. Использовать выделенную область. Учитывать окна. Яркий, красивый дизайн. Дизайн простым баннером. Предпочтительно баннер над окнами, под и вокруг окон. Окна остаются как есть. НО! Можно и полностью вместе с окнами. Соотношение сторон можно примерно взять с картинки.

7 лет назад
darf12345
40 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
#1
Как всегда все на высоте. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо!

Заявки фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
#1