# 1 — $ 10

Нужно сделать дизайн фасада здания. Рекламного типа, обтянуть баннером. Магазин - Двери и Пол. Использовать выделенную область. Учитывать окна. Яркий, красивый дизайн. Дизайн простым баннером. Предпочтительно баннер над окнами, под и вокруг окон. Окна остаются как есть. НО! Можно и полностью вместе с окнами. Соотношение сторон можно примерно взять с картинки.