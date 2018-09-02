Коллеги, Требуется сделать дизайн-проект совместного помещения с кофейнем. Площадь помещения 70 кв.м. Делится на 28 кв.м - - кофейня, 22 кв.м - офис, 10 кв. м - производственное помещение, 6 кв. м ...
Дизайн фасада здания.
Нужно сделать дизайн фасада здания. Рекламного типа, обтянуть баннером. Магазин - Двери и Пол. Использовать выделенную область. Учитывать окна. Яркий, красивый дизайн. Дизайн простым баннером. Предпочтительно баннер над окнами, под и вокруг окон. Окна остаются как есть. НО! Можно и полностью вместе с окнами. Соотношение сторон можно примерно взять с картинки.
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