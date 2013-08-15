Дизайн - интерьер загородного дома

На основании пана дома, создать относительно бюджетный но уютный дизайн-проект всех помещений (детская, спальни, кухня, гостиная, ванна, туалет и т.д.)

1 Обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций.

2 Варианты планировочных решений 1-2 варианта.

3 Стилевые и цветовые решения (1-2 варианта).

4 План расстановки мебели (1-2 варианта).

5 План потолков.

6 Схема освещения с привязками.

7 Схема размещения освещения, распределение линий по включателям.

8 План размещения розеток.

9 План полов, раскладка материалов.

10 Разрезы по потолкам каждого помещения.

11 Схема кондиционирования.

12 Схема развёртка кухонного оборудования.

13 План расстановки сантехнического оборудования.

14 Развёртки ванных комнат с просчетом материала.

15 Развертки стен всех помещений с просчетом материалов и детальные разрезы на все декоративные участки.

16 Спецификация на мебель, со всеми четкими размерами и привязками по магазинам.

17 Спецификация на электрооборудования.

18 Спецификация светильников, с просчетом количества света на каждое помещение.

19 Визуализация интерьера в программе 2-3 вида на каждое помещение.