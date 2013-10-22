Дизайн интерьера комнаты

Здравствуйте. Нужно сделать дизайн интерьера главной комнаты для SPA салона. interior-2.jpg дизайн, который не понравился заказчику, слишком ярко, угловато.

Стойка в комнате должна быть округлой , как на примерах 1 и 2, с элементом комбинирования дерева и какогото цвета. Нужно 2 варинта работы.

дизайн на стенах должен соответствовать картинкам, которые будут в комнате , примеры - microdermabrasion и wax-2.jpg .

спасибо

пишите пожалуйста цену работы и срок. Спасибо