Дизайн ванны

$100
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен17 заявок342 просмотра
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Досталась мне маленькая ванна, да еще и совмещенная. Чо ваще с ней делать непонятно, уже всю голову сломал. Прошу помощи в размещении (хотя с размещением все ясно) и в цветовом дизайне плитки. Предпочтительно нравятся темные цвета, но хочется контраста.

Имеем размер ванны (не ржать) длина 2350мм ширина 1200мм в торце дверь темно коричневая.

ванна белая 120смХ70см. ,

толчок подвесной с инсталяцией, ширина 50см, белый

стиралка ширина 60см, глубина 50см. белая

раковина хз какая, наверное то что влезет уже.

вот примерный план.

длина 235см

|-----------------------------------------------------------|

| ва | \ раковина / |толчок | | стиралка | |

| нн | \_________/ | | | | |

| а | |______| |__________| \дв

| | \е

| | \рь

|-----------------------------------------------------------|

16 лет назад
Kostas2001
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
fortunato
Rustam Salavatov 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$60
Все сдлелал как и обещал. Работой с Рустамом остался доволен. За вполне адекватные $ работал по ночам. Предоплату не потребовал что вдвойне приятно.
Приятный заказчик, работать одно удовольствие. Знает чего хочет, ответственный, последовательный. Деньги уплатил без проблем, по окончанию работ. Рекомендую Константина как отличного заказчика!
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