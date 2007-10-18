Дизайн ванны

Досталась мне маленькая ванна, да еще и совмещенная. Чо ваще с ней делать непонятно, уже всю голову сломал. Прошу помощи в размещении (хотя с размещением все ясно) и в цветовом дизайне плитки. Предпочтительно нравятся темные цвета, но хочется контраста.

Имеем размер ванны (не ржать) длина 2350мм ширина 1200мм в торце дверь темно коричневая.

ванна белая 120смХ70см. ,

толчок подвесной с инсталяцией, ширина 50см, белый

стиралка ширина 60см, глубина 50см. белая

раковина хз какая, наверное то что влезет уже.

вот примерный план.

длина 235см

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| ва | \ раковина / |толчок | | стиралка | |

| нн | \_________/ | | | | |

| а | |______| |__________| \дв

| | \е

| | \рь

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