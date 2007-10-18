Дизайн ванны

Добрый вечер. Необходимо разработать дизайн интерьера ночного клуба. На данный момент помещение представляет из себя зал площадью 1000 кв.м. Предпочтение дизайнерам способным составить пояснительные записки, указания по реализации. Стиль - Hi-Tec, либо что то от http://www.pantika.ru [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Досталась мне маленькая ванна, да еще и совмещенная. Чо ваще с ней делать непонятно, уже всю голову сломал. Прошу помощи в размещении (хотя с размещением все ясно) и в цветовом дизайне плитки. Предпочтительно нравятся темные цвета, но хочется контраста.
Имеем размер ванны (не ржать) длина 2350мм ширина 1200мм в торце дверь темно коричневая.
ванна белая 120смХ70см. ,
толчок подвесной с инсталяцией, ширина 50см, белый
стиралка ширина 60см, глубина 50см. белая
раковина хз какая, наверное то что влезет уже.
вот примерный план.
длина 235см
|-----------------------------------------------------------|
| ва | \ раковина / |толчок | | стиралка | |
| нн | \_________/ | | | | |
| а | |______| |__________| \дв
| | \е
| | \рь
|-----------------------------------------------------------|
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