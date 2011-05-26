Качественные визуализации для полиграф. каталога

Здравствуйте! Надо сделать 30 качественных визуализаций интерьера в фотошопе для полиграфического каталога. Разрешение 300 dpi, размер по меньшей стороне 14 см. Изображения для визуализации будут предоставлены и интерьеры тоже есть. Работа самая элементарная: поставить картинку в интерьер. Одна картинка в один интерьер.

Образец визуализации смотрите во вложении.