Необходимо создать интерьеры

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт18 заявок279 просмотров
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Необходимо создать интерьеры в современном стиле с мебелью для каталога, а также показать детальную картинку выдвижных механизмов. Пример вышлю на почту. Цель — продемонстрировать механизмы. Напишите стоимость за один 3д интерьер и время исполнения.

9 лет назад
Decorista
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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