Необходимо создать интерьеры

Здравствуйте! Для длительного сотрудничества требуются два исполнителя, которые готовы на себя брать заказы на разработку дизайн-проектов помещений. От вас указание минимальную стоимость за квадратный метр и зависимость стоимости от площади помещения. Скажем, какая цена за ...