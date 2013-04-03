Расставить кровати и сантехнику в хостеле

Нужны небольшие доработки к готовому плану.

Имеется план хостела в формате AutoCAD ( DWG).

Площадь 116 м2

Необходимо:

- комната 9: предусмотреть вход в санузел 12

- комната 3: разделить на две комнаты, в каждой предусмотреть санузел совмещенный

- комната 2: сделать изолированной с отдельным с/у №7, объединить с комнатой 1.

- расставить по комнатам кровати 1,6м х 2м (везде, кроме пом. 10 - там барная стойка, в комнате 7 две кровати)

Каждый санузел состоит из раковины, подвесного унитаза (бачок встраивается в стену или угловой) и душевой зоны (за стеклом)