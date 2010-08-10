Реконструкция и дизайн квартиры

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт27 заявок382 просмотра
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Дизайн интерьера квартиры, площадь 90 м.кв., нужна реконструкция, перепланировка.

Дом типа И-155 3-шка ПОТОЛКИ 2,8м,полный дизайн проект.

Есть все пожелания, по перепланировке и по разбивке жилых зон,

нужен дизайнерский подход и отрисовка рабочих чертежей

для проведения ремонтных работ и описанием используемых материалов.

Есть экспликация с размерами квартиры в dwg формате.

Просьба обращаться только с образованием и примерами работ.

13 лет назад
d4u7k
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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