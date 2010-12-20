Высчитать недостающие размеры стен и перегородок.

Задача сделать интерьер дизайн частного дома. Дом такой - http://plans.ru/project.php?id=881 (немного перепланировка под себя). Терассы закрытые (застекленные). Есть паспорт проекта, где есть все размеры. Нужно по всем этим размерам (с учетом окон, дверей, и ...