Необходимо нарисовать (использовать ваши готовые) 3 варианта интерьера. Размеры картинки 1980*300 (ширина и высота). Эта картинка будет использоваться в шапке сайта homekamin.ru поэтому цветовая гамма должна подходить под этот сайт (хотя возможно оранжевый цвет ...
Высчитать недостающие размеры стен и перегородок.
Есть план квартиры, по имеющимся на нем размерах необходимо указать все недостающие размеры.
Знание геометрии обязательно))
Выбранный исполнитель
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