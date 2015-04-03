Требуется разработать дизайн ногтевой студии с учетом текущего цветового решения и мебели. В приложении находятся фотографии с текущим решением. Характеристика помещения: потолок растровый армстронг. Высота потолка стандартная примерно 2.8. На полу керамогранит ...
Визуализация спальни в классике
визуализация спальни в классике,материалы ,3дс дам
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