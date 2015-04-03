Визуализация спальни в классике

Здравствуйте. Есть квартира с минимальным ремонтом- ровные белые потолки, стены под покраску, пол(плитка, паркетная доска) и двери. Нужен дизайн в скандинавском или "американском" стиле)). Комнаты для дизайна кухня-гостинная 40 кв.м. и детская на 2-х ...