Интернет-магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок256 просмотров

Срочно поставить интернет магазин и прикрепить готовый простой дизайн

Срок 2 дня. Большой плюс если сможете быстрее.

Бюджет 100$.

Оплата по webmoney

Расчет в 2 этапа. После установки движка оплачиваю первые 50%

стоимости. После настройки и окончательной сдачи проплачиваю остаток.

В ответе напишите движок и примеры ваших работающих магазинов.

15 лет назад
bardi
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработки для OScommerce

    Имеется интернет-магазин на базе OScommerce - необходимо сделать ряд доработок/корректировок, как в части функционала, так и в части дизайна. ТЗ по запросу. Опыт работы с OScommerce - обязателен.

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин для рукоделия

    Добрый день! Мне нужен интернет-магазин по продаже бисера и прочих материалов для рукоделия. Хотелось бы не очень сложный дизайн (устроят шаблоны), регистрацию покупателей, отображение новой и старой цены, выбора способа доставки, новостная лента, раздел текстовый ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать из сайта простой магазин

    Здравствуйте. Имеется статичный сайт (html+css) сделанный на дивах. В нем 5-10 страниц с описанием продуктов и кнопкой "Купить". Нужно прикруить простое оформление заказа, без авторизации, с сохранением в ...

    CSSHTML
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Интернет-магазин под OsCommerce VAM Shop

    Интернет-магазин детской одежды и обуви под OsCommerce VAM Shop Есть готовый дизайн в формате (PSD) Задачи: 1) выполнить верстку под OsCommerce VAM Shop 2) несколько небольших доработок по функционалу ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен рабочий магазин

    Есть желание открыть интернет- магазин по продаже цветов. Есть "шаблон", который показывает КАК должен работать сайт http://www.aaronbirchphotography.com/index.htm , есть скрипт для оного http://fleek.org/isxodniki-menyu-i-navigacij/ На его основе я набросал своё понимание работы сайта (в приложении). ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интернет-магазин спортивного питания

    Короче вот жалкая пародия на техзадание ;-) Интернет-магаз спортивного питания (без возможности электронной оплаты) Порядка 10 производителей Порядка 10 типов товара у каждого производителя не более 50 ...

    MODX
    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интернет магазин

    $800

    Требуется создание интернет магазина рукоделия под ключ. Основа должна быть CMS CS-Cart (cs-cart.com). Хостинг уже выбран и оплачен. Дизайн нарисован (PSD есть). Черновой вариант ТЗ по функциональности сайта в пользовательской(для покупателей) и админской части написан. ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание интернет магазина на Joomla (VirtueMart)

    Необходим интернет-магазин на Joomla с использованием компонента VirtueMart. Дизайн предоставляется. Основная работа заключается в создании модуля MLM (1 - учёт пользователей согласно реферальному принципу, 2- расчёт прибыли согласно структуре Пирамиды). ...

    Joomla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Art space

    $340

    Имеется домен, хостинг, файл psd. Требуется создать интернет магазин. -Никаких форумов, гостевых книг и блогов. -Регистрация пользователей для совершения покупки, история покупок каждого пользователя. -Подписка на рассылки -Антиспам ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад