Верстка сайта

Добрый день. Мне необходимо сделать сайт для доставки еды. У меня сейчас он есть толь он мне не нравится. Не нравится мне в нем не информативность и как то прямоугольно не нравится общее впечатление от сайта соотношение сторон отображаемых рисунков охото более широкоформатное отображении чтобы было приятно глазу как в кино) надеюсь понятно)

Я посмотрел ваши работы в портфолио мне они очень понравились!!!

Готов полностью вам доверится!