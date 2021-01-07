Верстка сайта

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Добрый день. Мне необходимо сделать сайт для доставки еды. У меня сейчас он есть толь он мне не нравится. Не нравится мне в нем не информативность и как то прямоугольно не нравится общее впечатление от сайта соотношение сторон отображаемых рисунков охото более широкоформатное отображении чтобы было приятно глазу как в кино) надеюсь понятно) 

Я посмотрел ваши работы в портфолио мне они очень понравились!!!

Готов полностью вам доверится!

Верстка сайта
3 года назад
zorigto
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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