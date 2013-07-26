Отрисовка карты

Требуется разработать анимированные схемы проезда 5 шт с помощью gif иллюстраций. Пример: http://www.i-kamin.ru/contacts/sushenskiy/ но нужен gif . Справа от схемы должна располагаться кнопка "Распечатать схему" при клике на которую печатается схема с Яндекс-карты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо отрисовать карту, по стилю схожую с картой map-001.jpg и идеей map-002.jpg
Суть проекта:
У нас есть презентация формата А3 проекта коттеджного посёлка.
Карта map-001.jpg уже используется в презентации, но она отображает общий план расположения коттеджного посёлка относительно г.Алматы, аэропорта, г.Талгар, а так же близлежащих горнолыжного курорта, гольф-клуба, конноспортивного комплекса и т.д. (см. изображение).
Сейчас хотим в проект добавить и карту с более подробным оформлением, т.е. на весь лист формата А3, в приближенном масштабе, а именно:
основным объектом будет коттеджный посёлок Honka Family Club, от него, исходя из реальных расстояниях и месторасположению (возможно, обратиться к картам Google) указать те же самые пиктограммы и расстояния в км. Главное, чтобы не было кучности пиктограмм как на map-001.jpg.
г.Алмату и Аэропорт, охватывать не нужно, иначе карта ни чем не будет отличаться от map-001.jpg.
Ждём Ваши предложения по срокам исполнения и стоимости работ.
Оплата на карточку(или перевод) Сбербанка России (он есть в Казахстане) или QIWI.
Спасибо!
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