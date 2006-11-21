Хостинговая компания. Разработка и обслуживание.

$7500
ХостингЗакрыт2 заявки491 просмотр
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Требуются системные администраторы и программисты (с последующей работой в проекте), для разработки Хостинговой компании!

Обязательно: проживание в г. Днепропетровске, Украина!

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требуются только отдельные фрилансеры, которые готовы разработать и далее обслуживать компанию!

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16 лет назад
KPEC
Art 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
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