Поставить сайт

Коллеги, привет! Перевожу сайт на новый домен. Например, сайчас есть сайт ХХХ.ру. Купил 2 домена УУ1.ру и УУ2.ру. Теперь сайт будет лежать на УУ1.ру. Нужны редиректы с ХХХ.ру и УУ2.ру на УУ1.ру. Также нужно, чтобы позиции в поисковиках, ...