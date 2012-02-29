Требуется перенести на новый хостинг 4 сайта С Timeweb виртуальный на VPS c нижеуказанными требованиями www.infobox.ru предварительно настроить VPS Системные требования OS Linux (Debian, Ubuntu, CentOS), (FreeBSD Не рекомендуется) ОЗУ от 512Мб HDD от 5 Гб Для работы модуля необходимо следующее ...
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Нужно поставить сайт perl на хостинг
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