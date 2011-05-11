Размещение сайта на платном хостинге

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Перенос сайта с локального компьютера на платный хостинг. Вроде все настройки сделал, но ничего не получилось.
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