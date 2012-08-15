Контекстная реклама в Директ

Просил Геннадия, составить мне кампанию в яндекс директе с настройкой и отсевом ненужных фраз. Результат порадывал уже более месяца получаю звонки с директа и прибыль. Сайт только в директе рекламируется. Рекомендую Ганнадия и сам скоро обращусь со следущим проектом