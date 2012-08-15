Контекстная реклама в Директ
$5000Завершен8 заявок300 просмотров
Задачи, рекламная кампания в Директе по Спб. Бюджет около 30 тысяч рублей. Тематика ветеринария. жду предложений в скайпе.
13 лет назад
Дмитрий richdad2
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
13 лет назад
$200
3 дня
Просил Геннадия, составить мне кампанию в яндекс директе с настройкой и отсевом ненужных фраз. Результат порадывал уже более месяца получаю звонки с директа и прибыль. Сайт только в директе рекламируется. Рекомендую Ганнадия и сам скоро обращусь со следущим проектом
Отличный заказчик – приятный в общении, достойная оплата без задержек. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
13 лет назад