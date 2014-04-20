Требуется специалист по трафику

Настроить кампанию в директе и адвордс. Бюджет самой кампании минимальный по 100 долларов на систему, опыта контекста нет. Тематика - антимоскитные сетки на магнитах.
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Ищу ответственного специалиста по привлечению на сайт трафика. Необходимые компетенции: настройка рекламных кампаний в ЯндексДирект и Google Adwords, анализ Метрики, внесение корректировок в рекламные кампании, настройка трафика из соцсетей. Обязательное условие- четкое соблюдение сроков!
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