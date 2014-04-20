Требуется специалист по трафику

Нужно настроить контекстную рекламу для нового купонного сайта. Акции выходят каждый день, по 4-6 акций 5 раз в неделю. Соответственно контекст нужно составлять каждый день, на 2-3 акции. Всегда должен быть свободный доступ к статистике.