Требуется специалист по трафику

Контекстная рекламаЗакрыт7 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу ответственного специалиста по привлечению на сайт трафика. Необходимые компетенции: настройка рекламных кампаний в ЯндексДирект и Google Adwords, анализ Метрики, внесение корректировок в рекламные кампании, настройка трафика из соцсетей. Обязательное условие- четкое соблюдение сроков!

10 лет назад
air1
Юрий 
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Настроить контекстную рекламу

    Нужно настроить контекстную рекламу для нового купонного сайта. Акции выходят каждый день, по 4-6 акций 5 раз в неделю. Соответственно контекст нужно составлять каждый день, на 2-3 акции. Всегда должен быть свободный доступ к статистике.

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Яндекс Директ

    Необходимо подобрать ключевые слова - 100 или 300 или 500 или 1000 (если зависит цена напишите каждый пункт стоимость.) И составить на каждое ключевое слово 1 объявление в .xls слова искать по: Строительство ИЖД Кровельные работы Фасадные работы Беседки и ...

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекламная кампания в Яндекс.директ

    Создание, настройка, аудит рекламной кампании в Яндекс. директ. Необходимо настроить рекламную компанию нового интернет-магазина. Для пробы пока в Яндекс.Директ, в дальнейшем и в других системах. Магазин по продаже товаров из Китая. Основное направление - товары ...

    Контекстная реклама18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить контекстную рекламу на ЯД и ГА

    Настроить контекстную рекламу на ЯД и ГА, оплата по факту выполнения , максимальное количество объявлений и ключиков, настроенные с подсвечиванием объявления, а так же не забываем про минус слова. Сроки и цены в личку. Возможно ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работа с контекстом.

    1. Требуется девушка для работы с контекстом. 2. Опыт работы обязателен, Я.Директ, Googgle Adwords. Оплата по договоренности, четкие и понятные задания.

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад