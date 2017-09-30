Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить задание по статистике по данным Украины. Файл с заданием прикрепляю. В заявках указывайте цену и сроки.
#задача по теплофизике
ДИСЦИПЛИНА Теплофизика ТЕМА РАБОТЫ - КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ - ШРИФТ Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ - СИСТЕМА ПРОВЕРКИ Antiplagiat.ru КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 30.09.2017
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Решить работу в таблицах ExcelКонтрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить контрольную работу Дисциплина: Математическое моделирование химико-технологических процессов Объем: до 10 страниц шрифтом 14 pt Уникальность всего текста должна быть не меньше 60%. Подробный материал для ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить контрольную работу Дисциплина: Конструирование и расчет элементов оборудования Объем: до 10 страниц шрифтом 14 pt Уникальность всего текста должна быть не меньше 60%. ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить контрольную работу Дисциплина: Конструирование и расчет элементов оборудования Объем: до 10 страниц шрифтом 14 pt Уникальность всего текста должна быть не меньше 60%. Необходимо ответить на каждый вопрос (всего ...Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить контрольную работу Дисциплина: Математическое моделирование химико-технологических процессов Объем: до 10 страниц шрифтом 14 pt Уникальность всего текста должна быть не меньше 60%. Подробный материал для выполнения (список пунктов, которые ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Методичка во вложении, нужен второй вариант без задания 3. работа нужна завтра!Есть полная методичка с примером решения, вышлю исполнителю. Вся методичка тяжелая не цепляется.Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт8 лет назад
Оцінити чотири контрольні роботи з права. укр. мова Пишіть на електронку - Людмила.Контрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить контрольную работу, а так же задания на тему "Линейное программирование" (всего заданий 12). Необходимые методические указания, так же имеются.Контрольные, Задачи и Тесты8 заявокЗакрыт8 лет назад
Задание приложено в файлеКонтрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт8 лет назад