Государственные и муниципальные финансы

Необходимо выполнить 4 практических занятия, в которых даны от 4 до 10 конкретных задач и заданий. Чтобы получить положительную оценку, в каждом из 4-х практических занятий необходимо выполнить, как минимум, одну задачу (или задание) по собственному выбору. Ответы оформлять в виде таблиц, решения задач, схем, эссе и др в зависимости от содержания выполняемого задания