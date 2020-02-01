Государственные и муниципальные финансы

Кто может помочь с решением задач по социально-экономической статистике? Методичка во вложении, вариант второй. Примеры решения при необходимости вышлю.
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Необходимо выполнить 4 практических занятия, в которых даны от 4 до 10 конкретных задач и заданий. Чтобы получить положительную оценку, в каждом из 4-х практических занятий необходимо выполнить, как минимум, одну задачу (или задание) по собственному выбору. Ответы оформлять в виде таблиц, решения задач, схем, эссе и др в зависимости от содержания выполняемого задания
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