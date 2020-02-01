Государственные и муниципальные финансы

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок141 просмотр
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Необходимо выполнить 4 практических занятия,  в которых даны от 4 до 10 конкретных  задач и заданий. Чтобы получить положительную оценку,  в  каждом из 4-х практических занятий необходимо выполнить, как минимум, одну задачу (или задание) по собственному выбору. Ответы оформлять в виде  таблиц, решения задач, схем, эссе и др в зависимости от содержания выполняемого задания

4 года назад
tatyaanikina
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад