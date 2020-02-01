Статистика

Здравствуйте, задача - развязать тест по PSQL, который будет проходить в среду(29.01) между 13:30 и 15:00 по МСК. Задания теста скину вам в период 13:30-14:00 по МСК, соответственно Ваша задача полагается чтобы развязать их до ...