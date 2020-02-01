Статистика

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка146 просмотров
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Кто может помочь с решением задач по социально-экономической статистике?

Методичка во вложении, вариант второй. Примеры решения при необходимости вышлю.

4 года назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад