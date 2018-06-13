Ответить на онлайн тест по логистике

Нужно выполнить простую студенческую контрольную работу по Сетям и коммуникациям. Письменно, кратко, ответить на 10 вопросов. Нужно ответить на ряд вопросов по сетям (Вопросы в прикрепленном файле). Теория, если нужно, можно найти по запросу в поисковике ...