Система Maxima (2 мини *--задания)

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок135 просмотров
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Реализовать 2 малые задачи в системе Maxima(система компьютерной алгебры) . Полное описание задач (как есть) находится в приложенных файлах. В коде понадобятся краткие комментарии , поясняющие логику работы программы. Сроки: До 26,02,2019

5 лет назад
guest_15505271031753
5 лет в сервисе
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5 лет назад