Рерайт и копирайт - тема спецтехника

Имеется ТЗ:1) Для сайта №1 - 80 статей на 5 поддоменов:

5 статей рерайт - каждая 2000 знаков (30 руб. * 10 = 300 руб.) + 75 статей уникальных статей под конкретные ключевые слова по 1500 знаков = 112500 (40* 112,5 = 4500 руб.)

2) Для сайта №2 - 65 статей на 5 поддоменов:

5 статей рерайт - каждая 1500 знаков (30* 6= 180 руб.) + 60 уникальных статей под конкретные ключевые слова по 1500 = 90000 (40*90 = 3600 руб.)

300+4500+180+3600= 8580 руб.

Потребуется добавлять по 10 названий крупных промышленных городов одной области к одному поддомену (перечислением, через запятую в каждом тексте). Добавление городов не будет считаться текстом написания.