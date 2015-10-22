Рерайт и копирайт - тема спецтехника

Необходимо сделать рерайт, от 1000 до 2000 знаков на статью. Статьи должны быть уникальные и легко читаемые.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется ТЗ:1) Для сайта №1 - 80 статей на 5 поддоменов:
5 статей рерайт - каждая 2000 знаков (30 руб. * 10 = 300 руб.) + 75 статей уникальных статей под конкретные ключевые слова по 1500 знаков = 112500 (40* 112,5 = 4500 руб.)
2) Для сайта №2 - 65 статей на 5 поддоменов:
5 статей рерайт - каждая 1500 знаков (30* 6= 180 руб.) + 60 уникальных статей под конкретные ключевые слова по 1500 = 90000 (40*90 = 3600 руб.)
300+4500+180+3600= 8580 руб.
Потребуется добавлять по 10 названий крупных промышленных городов одной области к одному поддомену (перечислением, через запятую в каждом тексте). Добавление городов не будет считаться текстом написания.
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Необходимо написать статью 500-700 слов. Тематика: грызуны, а именно уничтожение крыс. Ключевые слова: уничтожение крыс, уничтожить крыс, методы уничтожения крыс, борьба с крысами. 100 % уникальность текста с высокой плотностью ключевых слов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад