Необходима полная инструкция по установке и настройке всех дополнений для ActivePerl на Windows XP, чтобы обеспечить работу с HTTPS. Обеспечьте возможность загружать данные через Perl, используя LWP::UserAgent и HTTP::Request. Инструкция должна включать все необходимые шаги и софт для успешной настройки.
WebHome Работа в Интернет
Работа на дому, Вы тратите 1-1,5 часа в день, работая на своем
компьютере, подключенном к Интернету, в удобное для Вас время и
зарабатываете от 100 до 1000 долларов в месяц. Если хотите больше,
пожалуйста - все зависит от Вашей активности. Чтобы начать этот
бизнес, Вам не надо практически ничего платить - единственное, что Вы
будете оплачивать - это стоимость услуг Вашего Интернет-провайдера!.
Все, что Вам потребуется, - это компьютер с доступом во Всемирную Сеть
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уже через несколько коротких недель.
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