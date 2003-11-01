Работа на дому, Вы тратите 1-1,5 часа в день, работая на своем

компьютере, подключенном к Интернету, в удобное для Вас время и

зарабатываете от 100 до 1000 долларов в месяц. Если хотите больше,

пожалуйста - все зависит от Вашей активности. Чтобы начать этот

бизнес, Вам не надо практически ничего платить - единственное, что Вы

будете оплачивать - это стоимость услуг Вашего Интернет-провайдера!.

Все, что Вам потребуется, - это компьютер с доступом во Всемирную Сеть

и навыки работы с электронной почтой. Вы сможете начать зарабатывать

уже через несколько коротких недель.

Мы научим Вас, как добиваться успехов.