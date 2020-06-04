Необходимо до конца вторника (2 мая) сделать лабораторную по экспериментальной физике см. задание во вложенном файле. Электрические цепи необходимо подготовить в программе Micro-cap. Их нужно прислать в файле программы Micro cap ...
Лабораторные по ассемблеру
3 и 4 вариант 2. Основная программа на ассемблере. Вызов ее из бейсика. Всё в DOS
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