Реализовать многопотоковые приложения с помощью MPI

Лабораторные работыЗакрытнет заявок168 просмотров
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Имеется 2 задания(см. во вложении), уже реализованные на базе библиотеки pthread. Необходимо реализовать те же алгоритмы на базе MPI. Интересуют цена и сроки.

4 года назад
guest_15815087780907
4 года в сервисе
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4 года назад