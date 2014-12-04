Требуется разработать ландшафтный дизайн заднего двора частного дома. Схема и размеры: https://s.mail.ru/BpPF/Lk7jKMWgy Фото участка могу отправить в личные сообщения, если потребуется, напишите. Пожелания: - Баня-бочка - Бассейн - Детская зона , песочница, батут - Барбекю зона - возможно костровая чаша - уличная гирлянда
Ландшафтный дизайн, экологический дизайн (пермакультура).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа с большим участком 2 га. Нужно будет сделать:
1. Поднять рельеф в 3д по материалам из Инфраворкс.
2. Сделать трехмерную визуализацию содержимого участка (дома, дорожнотропиночная сеть, пруды, валы, террасы грунтовые, навесы, террасы деревянные, огород, теплицы и прочее). После разработки дендроплана нужно будет добавить деревья в 3д.
3. Чертежи:
- генплан;
- дендроплан (деревья, кустарники, травы, без цветников, рокариев и прочего. Разрабатывается совместно с пермакультурным дизайнером, который отвечает за биологию и продуктивность, а вы за красоту и добавление декоративных видов);
- ассортиментная ведомость;
- разрезы конструкций (пруды, валы, террасы) Правила построения этих объектов мы дадим, чего вы не знаете - научим;
- подсчет объемов выемки и насыпи по слоям (плодородный слой, глина и др.);
- план разбивки объектов на местности;
- трассировка дорожек;
- вертикальная планировка.
Примеры работ можно посмотреть на сайте: землематика . ру
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