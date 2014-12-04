Ландшафтный дизайн, экологический дизайн (пермакультура).

Работа с большим участком 2 га. Нужно будет сделать:

1. Поднять рельеф в 3д по материалам из Инфраворкс.

2. Сделать трехмерную визуализацию содержимого участка (дома, дорожнотропиночная сеть, пруды, валы, террасы грунтовые, навесы, террасы деревянные, огород, теплицы и прочее). После разработки дендроплана нужно будет добавить деревья в 3д.

3. Чертежи:

- генплан;

- дендроплан (деревья, кустарники, травы, без цветников, рокариев и прочего. Разрабатывается совместно с пермакультурным дизайнером, который отвечает за биологию и продуктивность, а вы за красоту и добавление декоративных видов);

- ассортиментная ведомость;

- разрезы конструкций (пруды, валы, террасы) Правила построения этих объектов мы дадим, чего вы не знаете - научим;

- подсчет объемов выемки и насыпи по слоям (плодородный слой, глина и др.);

- план разбивки объектов на местности;

- трассировка дорожек;

- вертикальная планировка.

Примеры работ можно посмотреть на сайте: землематика . ру