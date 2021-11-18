Нужно сделать маф( территорию) вокруг ресторана

Ландшафтный дизайнЗакрыт6 заявок644 просмотра
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У меня есть проект расторана в архикаде. Нужно сделать проект малых архитектурных форм и перенести его в архикад. 

2 года назад
guest_1645011000895
2 года в сервисе
Был
2 года назад