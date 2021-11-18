Нужно сделать маф( территорию) вокруг ресторана

Нужен концептуальный стильный проект, включающий зону отдыха, спортивную и детскую зоны, зону озеленения. Будет выполняться на месте существующей детской площадки. Фотографии и схемы будут предоставлены. Оборудование для детской и спортивной площадки должно быть подобрано. ...
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У меня есть проект расторана в архикаде. Нужно сделать проект малых архитектурных форм и перенести его в архикад.
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