Логотип для городского сайта

**mehovushki **com идем на сайт сверху логотип (надпись меховушки) http://www.designofcourse.com/banners1/bravo_b468x60b.gif или как тут http://www.designofcourse.com/banners1/melody_b468x60.gif нужно либо не переделывать лого и добавить эффект как на баннере (сверкание) либо переделать и сделать с таким эффектом (одним из) за переделанное лого с эффектом - ...