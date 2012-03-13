Логотип для городского сайта

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок284 просмотра
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Нужно нарисовать логотип для городского сайта, подробности при личной переписке

12 лет назад
arneo
Денис 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
designew
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Спасибо за работу, все сделано, быстро и хорошо. Все просьбы и пожелания выполнял без вопросов. Буду обращаться еще, и всем рекомендую.
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